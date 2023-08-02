Роналду побил абсолютный рекорд Герда Мюллера

Как мы уже сообщали, португальский нападающий Криштиану Роналду забил гол в последнем матче своей команды, и сделал это он со «второго этажа» - головой. Как выяснилось, это был 145-й гол в карьере великого португальца, забитый головой.

И он стал рекордным - дело в том, что Роналду побил свершение легендарного немца Герда Мюллера, который блистал в 70-е года прошлого столетия. Мюллер забил 144 гола головой, что до последнего момента являлось рекордом мирового футбола. Но теперь эту вершину занял Криштиану.

Напомним, что сейчас Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии.