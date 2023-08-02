Флик: «Надеемся на Нойера, но и тер Штеген великолепен»

Наставник немецкой сборной Ханс-Дитер Флик заявил, что желает возвращения Мануэля Нойера в сборную - подразумевая, разумеется, того Нойера, который становился чемпионом мира с немецкой командой в 2014 году, в его лучшей спортивной форме. Впрочем, он полон похвал и в адрес Марк-Андре тер Штегена.

- Нойер? Я общался с ним по телефону, хочу, чтобы он вернулся, таким, каким он был. Но надо сказать, что и тер Штеген выдает невероятные выступления за «Барселону». Разговаривал и с Томасом Мюллером, и мы еще будем разговаривать, - цитирует Флика итальянское новостное агентство ITASportPress.