Пресс-служба «Аль-Насра» опубликовала в социальных сетях видео, представив Садио Мане как нового футболиста команды. Судя по ролику, 31-летний сенегалец будет выступать за саудовскую команду под номером 10.

Условия контракта Мане «Аль-Наср» пока не раскрывает. В саудовский клуб сенегальский вингер перебрался из «Баварии», где он провёл всего лишь один сезон. Ранее Садио сделал себе имя в мировом футболе, будучи игроком «Ливерпуля».

Отметим, что Садио Мане в «Аль-Насре» стал одноклубником звёздного Криштиану Роналду. Португалец играет за команду с начала 2023 года.