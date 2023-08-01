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​Мане – игрок «Аль-Насра» официально

01 Августа 2023 • 20:55 Комментировать

Пресс-служба «Аль-Насра» опубликовала в социальных сетях видео, представив Садио Мане как нового футболиста команды. Судя по ролику, 31-летний сенегалец будет выступать за саудовскую команду под номером 10.

Условия контракта Мане «Аль-Наср» пока не раскрывает. В саудовский клуб сенегальский вингер перебрался из «Баварии», где он провёл всего лишь один сезон. Ранее Садио сделал себе имя в мировом футболе, будучи игроком «Ливерпуля».

Отметим, что Садио Мане в «Аль-Насре» стал одноклубником звёздного Криштиану Роналду. Португалец играет за команду с начала 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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