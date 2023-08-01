Тухель взял на себя ответственность за ситуацию с Мане

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий по поводу ухода из клуба Садио Мане. В ближайшее время вингер примерит на себе футболку «Аль-Насра».

«Я понимаю, что он чувствует себя обиженным. Я тоже не чувствую себя счастливым. Мы не использовали весь его потенциал, что является моей ответственностью», - сказал Тухель, чьи слова приводит портал Goal.

Ранее Томас Тухель говорил, что в «Баварии» Садио Мане не оправдал ожиданий. Сенегальский футболист, в свою очередь, на днях сказал, что ему больно уезжать из Мюнхена.

Отметим, что Мане провёл в «Баварии» всего лишь один сезон.