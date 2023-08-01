​Сане не хочет в «Барселону»

Ожидается, что в ближайшие дни или даже часы из «Барселоны» в «ПСЖ» уйдёт 26-летний французский вингер Усман Дембеле. В качестве кандидата на замену каталонцы определили Лероя Сане из «Баварии». Тем не менее, 27-летний вингер не планирует покидать мюнхенский клуб в летнее трансферное окно, о чём на своих страницах рассказывает издание Bild.

Лерой Сане оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 65 миллионов евро. За «Баварию» он выступает с лета 2020 года. С тех пор Сане провёл 133 матча, в которых записал на свой счёт 38 голов и 37 результативных передач на партнёров.