Тухель: «Победа в Лиге чемпионов? Я нахожусь в клубе, который всегда хочет выигрывать все турниры»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, будет ли его команда в следующем сезоне нацелена на победу в Лиге чемпионов.

«Победа в Лиге чемпионов? Я нахожусь в клубе, который всегда хочет выигрывать все турниры. Не важно, какая перед тобой стоит цель, ты должен начать сезон, а затем двигаться шаг за шагом. Тебе также требуется удача, если ты играешь хорошо, и она на твоей стороне, возможен любой сценарий. Нам нужно продолжать вместе расти и совершенствовать командный дух», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» вылетела в четвертьфинале от «Манчестер Сити», который в итоге выиграл турнир.