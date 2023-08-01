Тухель прокомментировал слухи о возможном уходе Павара

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался насчёт слухов о возможной продаже защитника Бенжамена Павара, у которого остаётся год по контракту с командой.

«Я довольно расслаблен. Ситуация не так ясна, как вы сказали. Бенжамен сказал, что хочет уйти? Не совсем так. Мы ждём когда, ситуация разрешится. Павар – очень надёжный защитник. Мы будем обращаться с ним так, как будто у него остаётся 10 лет по контракту», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Павар ранее несколько раз отказывался продлевать контракт с «Баварией». Бенжамен интересен туринскому «Ювентусу», а также «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».