Де Лигт: «Павар не показывает никаких признаков того, что хочет покинуть «Баварию»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал слухи о возможном уходе своего партнёра по команде Бенжамена Павара. Напомним, французский защитник в данный момент интересен «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и туринскому «Ювентусу».

«Павар не показывает никаких признаков того, что хочет покинуть «Баварию». Он очень хороший игрок, надёжный защитник. Всегда хочется иметь в команде такого футболиста. Я счастлив, что Бенжамен играет за нас», – сказал де Лигт на пресс-конференции.

Контракт Павара с «Баварией» истекает через год. Бенжамен уже дал понять руководству, что не собирается продлевать соглашение и хочет отправиться в другую команду.