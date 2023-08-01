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Де Лигт: «Павар не показывает никаких признаков того, что хочет покинуть «Баварию»

01 Августа 2023 • 13:01 Комментировать

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал слухи о возможном уходе своего партнёра по команде Бенжамена Павара. Напомним, французский защитник в данный момент интересен «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и туринскому «Ювентусу».

«Павар не показывает никаких признаков того, что хочет покинуть «Баварию». Он очень хороший игрок, надёжный защитник. Всегда хочется иметь в команде такого футболиста. Я счастлив, что Бенжамен играет за нас», – сказал де Лигт на пресс-конференции.

Контракт Павара с «Баварией» истекает через год. Бенжамен уже дал понять руководству, что не собирается продлевать соглашение и хочет отправиться в другую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023 Маттейс де Лигт
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