Тухель высказался об уходе Мане из «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о предстоящем переходе сенегальского форварда Садио Мане в саудовский «Аль-Наср».

«Для меня это печальный момент. Мы попрощались, у нас были долгие и душевные объятия. У нас сложились хорошие отношение, которые таковыми и останутся. Но сейчас это лучшее решение как для Садио, так и для «Баварии», - цитирует специалиста FCBInside.

Срок действующего контракта Мане с немецким грандом истекает летом 2025 года. Он перебрался в «Баварию» из «Ливерпуля» в прошлом году. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.