Тухель: «Зоммер? Ему сейчас нелегко»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с будущим голкипера Янна Зоммера, который хочет поскорее уйти в миланский «Интер».

«Зоммер? Ему сейчас нелегко. Он не может чувствовать себя свободно на фоне всех слухов. У него есть контракт с «Баварией», поэтому он может остаться. При этом у игрока на уме могут быть другие мысли. В данный момент Янн является нашим голкипером, а Мануэль Нойер старается вернуться в строй как можно быстрее», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» пока не отпускает Зоммера, так как хочет найти ему на замену нового вратаря. «Интер» этим летом продал Андре Онана и отпустил свободным агентом Самира Хандановича.