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Тухель: «Ищет ли «Бавария» нового опорника? Не сказать, что отчаянно»

01 Августа 2023 • 12:00 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, собирается ли его команда покупать нового опорного полузащитника в это трансферное окно.

«Ищет ли «Бавария» нового опорника? Не сказать, что отчаянно. Мы доверяем тем игрокам, которые есть у нас в составе. Не стоит спешить и ставить себя под давление. На рынке есть всего пара игроков, которые сделали бы нас сильнее, но не все они доступны. У нас нет опорника, который заточен под оборону. Это моё наблюдение, у нас нет игрока подобного типа. Все наши полузащитники мобильны, но мы можем выигрывать матчи и с нынешним составом», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее «Бавария» хотела приобрести Деклана Райса, но англичанин в итоге отправился в лондонский «Арсенал».

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Бавария Томас Тухель трансферы футбола - лето 2023
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