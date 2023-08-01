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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» нашёл альтернативу Кейну

01 Августа 2023 • 11:04 Комментировать

Руководство «ПСЖ» собирается усилить атакующую линию команды в текущее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

Согласно данным источника, в парижском гранде сомневаются в реалистичности подписания англичанина Гарри Кейна, а потому решили переключиться на форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. Сумма потенциального трансфера оценивается в 70 миллионов евро.

Вторым вариантом для чемпиона Лиги 1 является португальский нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш. За него придется выложить порядка 80 миллионов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» близок к подписанию вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Рандаль Коло-Муани
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