«Штутгарт» требует от «Наполи» 20 миллионов евро за Мавропаноса

Немецкий «Штутгарт» озвучил «Наполи» свои требования по продаже центрального защитника Константиноса Мавропаноса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «швабы» будут готовы расстаться с греком за 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что сам футболист готов покинуть «Штутгарт», а «Наполи» активно давит для того, чтобы провернуть сделку. Мавропанос должен заменить в команде центрального защитника Кима Мин Джэ, который перебрался в мюнхенскую «Баварию».

Константинос ранее успел поиграть в Англии за лондонский «Арсенал», где не получил доверие со стороны тренерского штаба и в итоге покинул команду для получения стабильной игровой практики.