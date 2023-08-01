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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал Сосьедад» нацелился на португальского нападающего

01 Августа 2023 • 08:42 Комментировать

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Андре Силва имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, в услугах португальского нападающего заинтересован «Реал Сосьедад». Стороны ведут переговоры о трансфере. Сам Силва не против продолжения карьеры на Пиренеях.

В прошлом сезоне Бундеслиги Андре провел 31 поединок, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

Контракт форварда с «быками» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад РБ Лейпциг Андре Силва трансферы футбола - лето 2023
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