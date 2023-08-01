«Бавария» определилась с кандидатурой нового вратаря

Голкипер испанской «Севильи» Яссин Буну находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщил инсайдер Руди Галлети посредством своих социальных сетей.

Как стало известно журналисту, за трансфер игрока немецкий чемпион готов предложить андалусийцам 12-13 миллионов евро. «Бавария» рассматривает Буну в качестве сменщика Мануэля Нойера.

Трудовое соглашение Буну с «Севильей» рассчитано до середины 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 36 поединках. За андалусийский коллектив марокканский вратарь выступает с 2020 года.

Ранее интерес к Яссину проявлял французский «ПСЖ».