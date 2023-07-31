​Мане: «Уход из «Баварии» причиняет мне боль»

В ближайшее время вингер Садио Мане сменит «Баварию» на «Аль-Наср». Сенегальский футболист дал комментарий по поводу своего ухода из мюнхенского гранда.

«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я хотел бы другого финала. Знаю, что мог бы помочь команде в новом сезоне. Хотел доказать это. Тем не менее, я желаю клубу и его болельщикам всего наилучшего в будущем», - слова Мане в социальных сетях приводит журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее рулевой «Баварии» Томас Тухель сказал, что Садио Мане не оправдал ожиданий.

Стоит сказать, что в понедельник 31-летний Мане должен пройти обследование для «Аль-Насра».