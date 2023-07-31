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«Барселона» может заменить Дембеле вингером «Баварии»

31 Июля 2023 • 09:33 Комментировать

Каталонская «Барселона» определила одного из кандидатов, кем будет готова заменить своего вингера Усмана Дембеле, который согласовал контракт с «ПСЖ», если верить некоторым источникам. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» задумываются над тем, чтобы приобрести на замену французу Лероя Сане из «Баварии», которого мюнхенский клуб не прочь продать в это трансферное окно.

Напомним, «ПСЖ» должен заплатить за Дембеле сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Инициатором трансфера Усмана был главный тренер парижан Луис Энрике, который ранее работал в «Барселоне».

Сане хотел остаться в «Баварии», но предложение «сине-гранатовых» может заставить его передумать.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона ПСЖ Лерой Сане Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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