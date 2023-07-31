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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан» может продать полузащитника немецкому клубу

31 Июля 2023 • 07:38 Комментировать

Хавбек Ясин Адли может покинуть «Милан» и продолжить карьеру в чемпионате Германии. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, в услугах 23-летнего французского игрока заинтересован франкфуртский «Айнтрахт».

Адли не входит в планы главного тренера «россонери» Стефано Пиоли, а потому его трансфер этим летом вполне вероятен. Миланский гранд готов продать игрока, если за него предложат порядка 7-8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ясин принял участие всего в шести поединках за «россонери». Футболист не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт Ясин Адли трансферы футбола - лето 2023
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