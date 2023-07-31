«Милан» может продать полузащитника немецкому клубу

Хавбек Ясин Адли может покинуть «Милан» и продолжить карьеру в чемпионате Германии. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, в услугах 23-летнего французского игрока заинтересован франкфуртский «Айнтрахт».

Адли не входит в планы главного тренера «россонери» Стефано Пиоли, а потому его трансфер этим летом вполне вероятен. Миланский гранд готов продать игрока, если за него предложат порядка 7-8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ясин принял участие всего в шести поединках за «россонери». Футболист не отметился результативными действиями.