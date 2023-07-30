Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Наполи» хочет приобрести защитника «Штутгарта» слухи

30 Июля 2023 • 20:52 Комментировать
«Наполи» рассматривает вариант с покупкой защитника немецкого «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса, об этом сообщает Football Italia. По данным источника, действующие чемпионы Италии считает футболиста сборной Греции идеальным вариантом на замену Ким Мин Чжэ, который перебрался в мюнхенскую «Баварию». Контракт 25-летнего футболиста со «Штутгартом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Ранее греческий футболист выступал за лондонский «Арсенал» и «Нюрнберг». На его счету 19 матчей за национальную сборную Греции.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Константинос Мавропанос трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
20:52 · Германия. Бундеслига
«Наполи» хочет приобрести защитника «Штутгарта» слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ готовы побороться с «Манчестер Сити» за топ-игрока
17:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» провела неудачные переговоры по вратарю сборной Испании
16:49 · Германия. Бундеслига
​Мане пройдёт обследование для нового клуба в понедельник
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» назвала сумму, какую предложит за Кейна 2
11:14 · Германия. Бундеслига
Демирбай переходит из «Байера» в «Галатасарай»
09:28 · Германия. Бундеслига
Раскрыта зарплата Мане в «Аль-Насре»
08:26 · Германия. Бундеслига
Маттеус резко высказался об Эрнандесе после трансфера в «ПСЖ» 1
29 Июля
18:41 · Германия. Бундеслига
Киммих встал на защиту Мане
15:30 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» обыграла японскую команду, забив всего раз
12:26 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» подтвердила, что Мане может уйти
11:56 · Англия. Премьер-лига
Тель не хочет покидать «Баварию», несмотря на интерес «Тоттенхэма»
10:46 · Германия. Бундеслига
«Аль-Наср» заплатит за Мане около 37 миллионов евро
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сохраняет уверенность в трансфере Кейна
09:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может купить форварда «Баварии»
Все новости
Рекомендуем