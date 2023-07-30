«Наполи» рассматривает вариант с покупкой защитника немецкого «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса, об этом сообщает Football Italia. По данным источника, действующие чемпионы Италии считает футболиста сборной Греции идеальным вариантом на замену Ким Мин Чжэ, который перебрался в мюнхенскую «Баварию». Контракт 25-летнего футболиста со «Штутгартом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Ранее греческий футболист выступал за лондонский «Арсенал» и «Нюрнберг». На его счету 19 матчей за национальную сборную Греции.

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