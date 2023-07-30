​Мане пройдёт обследование для нового клуба в понедельник

Вингер Садио Мане становится всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Аль-Насра». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний сенегалец пройдёт медицинское обследование для саудовского клуба в понедельник вечером в Дубае. Если проблем выявлено не будет, Мане подпишет контракт.

Информацию из прессы о том, что Мане уже проходил обследование, Романо называет неправдивой.

В сезоне 2022/2023 Садио Мане выступал за «Баварию». Недавно главный тренер мюнхенцев Томас Тухель прямо сказал, что сенегалец не оправдал ожиданий.

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