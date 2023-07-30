Демирбай переходит из «Байера» в «Галатасарай»

Полузащитник Керем Демирбай покидает леверкузенский «Байер» и переезжает в турецкий чемпионат. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, новым местом работы 30-летнего футболиста станет стамбульский «Галатасарай». Стороны провели переговоры и договорились о подписании долгосрочного трудового договора, рассчитанного до 2026 года. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Керем играет за леверкузенскую команду с июля 2019 года. Его контракт с «фармацевтами» истекает в следующем году.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Демирбай провел 25 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами.