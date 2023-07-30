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Раскрыта зарплата Мане в «Аль-Насре»

30 Июля 2023 • 09:28 Комментировать

Сенегальский вингер Садио Мане близок к трансферу из мюнхенской «Баварии» в саудовский «Аль-Наср». Об этом рапортуют журналисты Sky Sport.

Как стало известно источнику, 31-летний африканский футболист будет зарабатывать в клубе, за который выступает португалец Криштиану Роналду, более 40 миллионов евро в год. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Садио перебрался в мюнхенский топ-клуб из «Ливерпуля» летом прошлого года. В составе немецкого коллектива сенегалец провел 38 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Наср Садио Мане
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