Раскрыта зарплата Мане в «Аль-Насре»

Сенегальский вингер Садио Мане близок к трансферу из мюнхенской «Баварии» в саудовский «Аль-Наср». Об этом рапортуют журналисты Sky Sport.

Как стало известно источнику, 31-летний африканский футболист будет зарабатывать в клубе, за который выступает португалец Криштиану Роналду, более 40 миллионов евро в год. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Садио перебрался в мюнхенский топ-клуб из «Ливерпуля» летом прошлого года. В составе немецкого коллектива сенегалец провел 38 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и шесть результативных передач.