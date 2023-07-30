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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус резко высказался об Эрнандесе после трансфера в «ПСЖ»

30 Июля 2023 • 08:26 Комментировать

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус дал комментарий касательно перехода защитника Люки Эрнандеса во французский «ПСЖ».

«Этот футболист не проявил ни благодарности, ни характера. Если бы он хотел продолжать играть за «Баварию», то подписал бы новый контракт. Клуб всячески оказывал ему поддержку. Эрнандес для меня – яркий пример отсутствия характера», - передает слова Лотара Bild.

Люка перебрался в парижский гранд в текущее трансферное окно. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

В прошлом сезоне Эрнандес провел семь матчей в чемпионате Германии и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Лотар Маттеус Люка Эрнандес
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