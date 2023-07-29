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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих встал на защиту Мане

29 Июля 2023 • 18:41 Комментировать

Садио Мане вот-вот сменит «Баварию» на «Аль-Наср». Ранее главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель честно сказал, что сенегалец не оправдал ожиданий. На защиту Мане встал игрок «Баварии» Йозуа Киммих.

«Мане провёл очень хорошую первую половину прошлого сезона, показал хорошую статистику. Не только он был виноват в том, что затем у нас ничего не получалось.

Когда ты переезжаешь в другую страну, то сталкиваешься с новым языком, новой культурой, новыми людьми. А когда ты ещё приезжаешь в статусе звезды, то приходится выслушивать много критики – иногда справедливой, иногда ошибочной. Я могу представить, что это непросто», - сказал Киммих Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Йозуа Киммих
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