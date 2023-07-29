​«Бавария» обыграла японскую команду, забив всего раз

«Бавария» продолжает подготовку к новому сезону. В субботу команда Томаса Тухеля проводила товарищеский матч против японского «Кавасаки Фронтале». Мюнхенцы минимально победили за счёт результативного удара Йосипа Станишича.

Напомним, что за «Баварию» не сыграл Садио Мане, который в летнее трансферное окно может перебраться в «Аль-Наср».

В субботу, 12 августа, «Бавария» сразится с «РБ Лейпцигом» в матче за Суперкубок Германии.