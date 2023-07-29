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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» обыграла японскую команду, забив всего раз

29 Июля 2023 • 15:30 Комментировать

«Бавария» продолжает подготовку к новому сезону. В субботу команда Томаса Тухеля проводила товарищеский матч против японского «Кавасаки Фронтале». Мюнхенцы минимально победили за счёт результативного удара Йосипа Станишича.

Напомним, что за «Баварию» не сыграл Садио Мане, который в летнее трансферное окно может перебраться в «Аль-Наср».

В субботу, 12 августа, «Бавария» сразится с «РБ Лейпцигом» в матче за Суперкубок Германии.

Протокол игры  
Кавасаки Фронтале0:1Бавария
  58'Станишич Йосип (0:1)
Сон Рён Чон 46' (Камифукумото Наото ( 46') Оминами Такума 63' (Танабэ Сюто ( 63') Сасаки Асахи 63' (Ноборидзато Кёхэи ( 63') Ямане Мики 46'Такаи Кота 63' (Миоган Тоя ( 63') Шмидт Жоау 63' (Мацунагане Юто ( 63') Татибанада КэнтоВакисака Ясуто 18' (Секо Тацуки ( 18') Ю Кобаяши 46' (Ямада Шинджи ( 46') Сегава Юсуке 46' (Ямамура Кадзуя ( 46') Миясиро Тайсэй 46' (Тоно Даия ( 46')
Запасные: Хаясака ЮкиДамиао ЛеандроИенага АкихироЭхара ЭйдзиЦутия КайтоАндо ШуньяОгава ЖоОказаки ТошикиОзеки Юто
Зоммер ЯннДэвис Альфонсо 47' (Крэтзиг Франс ( 47') Мин-Чжэ Ким 47' (Упамекано Дайо ( 47') Мазрауи Нуссаир 48' (Станишич Йосип ( 48') Павар Бенжамен 47' (Гравенберх Райан ( 47') Киммих Йозуа 47' (Де Лигт Маттейс ( 47') Лаймер Конрад  45' 47' (Горецка Леон ( 47') Мусиала ДжамалСане ЛеройТель Матис 61' (Ибрагимович Арийон ( 61') Гнабри Серж 48' (Коман Кингсли ( 48')
Запасные: Сарр БунаТиквич АнтониоПавлович АндрияХюльсманн Том
29 июля.

 

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Бавария
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