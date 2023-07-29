​«Бавария» обыграла японскую команду, забив всего раз

«Бавария» продолжает подготовку к новому сезону. В субботу команда Томаса Тухеля проводила товарищеский матч против японского «Кавасаки Фронтале». Мюнхенцы минимально победили за счёт результативного удара Йосипа Станишича.
Напомним, что за «Баварию» не сыграл Садио Мане, который в летнее трансферное окно может перебраться в «Аль-Наср».
В субботу, 12 августа, «Бавария» сразится с «РБ Лейпцигом» в матче за Суперкубок Германии.
Протокол игры
|58'Станишич Йосип (0:1)
Сон Рён Чон46' (Камифукумото Наото (46') •Оминами Такума63' (Танабэ Сюто (63') •Сасаки Асахи63' (Ноборидзато Кёхэи (63') •Ямане Мики46'•Такаи Кота63' (Миоган Тоя (63') •Шмидт Жоау63' (Мацунагане Юто (63') •Татибанада Кэнто•Вакисака Ясуто18' (Секо Тацуки (18') •Ю Кобаяши46' (Ямада Шинджи (46') •Сегава Юсуке46' (Ямамура Кадзуя (46') •Миясиро Тайсэй46' (Тоно Даия (46')
Зоммер Янн•Дэвис Альфонсо47' (Крэтзиг Франс (47') •Мин-Чжэ Ким47' (Упамекано Дайо (47') •Мазрауи Нуссаир48' (Станишич Йосип (48') •Павар Бенжамен47' (Гравенберх Райан (47') •Киммих Йозуа47' (Де Лигт Маттейс (47') •Лаймер Конрад 45'47' (Горецка Леон (47') •Мусиала Джамал•Сане Лерой•Тель Матис61' (Ибрагимович Арийон (61') •Гнабри Серж48' (Коман Кингсли (48')
Запасные: Сарр Буна•Тиквич Антонио•Павлович Андрия•Хюльсманн Том
29 июля.
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