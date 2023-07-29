​«Бавария» подтвердила, что Мане может уйти

Садио Мане в последние дни и недели слухи активно связывают с «Аль-Насром». 31-летний сенегалец действительно может сменить клубную прописку. «Бавария» сообщила, что Мане не попал в заявку на субботний товарищеский матч против «Кавасаки Фронтале» по причине ведения переговоров с другим клубом.

Стоит сказать, что недавно Томас Тухель, главный тренер «Баварии», прямо заявил, что Садио Мане не оправдал ожиданий. За мюнхенский гранд сенегалец провёл всего лишь один сезон.

Следить за товарищеским матчем «Баварии» против «Кавасаки Фронтале» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.