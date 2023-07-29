«Аль-Наср» заплатит за Мане около 37 миллионов евро

Стала известна сумма компенсации, которую мюнхенская «Бавария» получит за своего нападающего Садио Мане. Напомним, сенегальский форвард очень близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, где выступает Криштиану Роналду.

По информации от журналиста Тоби Альшуля, «Аль-Наср» заплатит за трансфер Мане чуть менее 37 миллионов евро. Сенегалец пропустит сегодняшний товарищеский матч «Баварии» против «Кавасаки Фронтале», чтобы избежать риска получения травмы.

Мане год назад переходил в «Баварию» за 32 миллиона евро, поэтому мюнхенская команда сможет остаться в плюсе после ухода сенегальца, если не брать в учёт расходы на зарплату.