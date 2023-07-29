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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аль-Наср» заплатит за Мане около 37 миллионов евро

29 Июля 2023 • 10:46 Комментировать

Стала известна сумма компенсации, которую мюнхенская «Бавария» получит за своего нападающего Садио Мане. Напомним, сенегальский форвард очень близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, где выступает Криштиану Роналду.

По информации от журналиста Тоби Альшуля, «Аль-Наср» заплатит за трансфер Мане чуть менее 37 миллионов евро. Сенегалец пропустит сегодняшний товарищеский матч «Баварии» против «Кавасаки Фронтале», чтобы избежать риска получения травмы.

Мане год назад переходил в «Баварию» за 32 миллиона евро, поэтому мюнхенская команда сможет остаться в плюсе после ухода сенегальца, если не брать в учёт расходы на зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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