​Мане переходит в «Аль-Наср»

Вингер Садио Мане переходит из «Баварии» в «Аль-Наср». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже договорились об этом трансфере. В ближайшее время сторона игрока проверит документы, после чего 31-летний Мане пройдёт медицинское обследование для нового клуба.

В «Баварии» Мане провёл только один сезон. Недавно главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель сказал, что сенегалец не оправдал ожиданий. В 38 официальных матчах за «красную машину» Садио забил 12 голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Садио Мане в 25 миллионов евро.