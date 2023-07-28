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​«РБ Лейпциг» продлил контракт с главным тренером официально

28 Июля 2023 • 17:06 Комментировать

«РБ Лейпциг» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды Марко Розе. 46-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Марко Розе принял «РБ Лейпциг» в сентябре 2022 года. В 41 матче под руководством этого специалиста «быки» отпраздновали 28 побед при 5 ничьих и 8 поражениях. В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» занял третье место в Бундеслиге и завоевал Кубок Германии.

Добавим, что 12 августа «РБ Лейпциг» сыграет против «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Марко Розе
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