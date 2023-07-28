Тухель высказался о конкуренции между Дэвисом и Геррейру

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о конкуренции между защитниками Альфонсо Дэвисом и Рафаэлем Геррейру.

«Геррейру – футболист иного плана, нежели Дэвис. Игра Альфонсо проявляется через скорость и динамику на поле. Для нас важно, чтобы он был уверен в себе. Я очень доволен этим футболистом», - передает слова специалиста пресс-служба мюнхенского гранда.

Напомним, что Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. Геррейру, в свою очередь, пополнил ряды «Баварии» в текущее трансферное окно. Предыдущим его местом работы была дортмундская «Боруссия».