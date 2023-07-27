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Игроку гладбахской «Боруссии» диагностировали рак официально

27 Июля 2023 • 18:27 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия М
19.08 16:30

Игроку национальной сборной Австрии и мёнхенгладбахской «Боруссии» Штефану Лайнеру диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает официальный сайт его немецкой команды.

Уточняется, что у 30-летнего игрока обороны выявили лимфому ещё на ранней стадии заболевания. Это значит, что вылечить её возможно при помощи лекарственных препаратов. Курс лечения рассчитан на несколько месяцев.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить Стиви наилучшее лечение. Мы желаем ему и его семье сил и оптимизма в борьбе с этой болезнью», - добавили в клубной пресс-службе.

Лайнер является игроком «Боруссии» с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Штефан Лайнер
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