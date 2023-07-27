Сане: «У «Баварии» очень большие планы на следующий сезон»

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане поделился ожиданиями своей команды на следующий сезон. Напомним, в предыдущей кампании «красная машина» с трудом победила в Бундеслиге в последнем туре, благодаря ничье «Боруссии» Дортмунд с «Майнцем».

«У «Баварии» очень большие планы на следующий сезон. Мы очень мотивированы и определённо хотим выступить лучше, чем в прошлой кампании», – цитирует Сане журналист Керри Хау в социальных сетях.

Ранее ходили слухи, что «Бавария» хочет продать Сане, но футболист хочет остаться на «Альянц Арене» и раскрыть свой потенциал. Напомним, немец выступает за команду с лета 2020 года.