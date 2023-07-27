Павар всё ещё хочет покинуть «Баварию», в гонке участвуют три клуба

Защитник мюнхенской «Баварии» всё ещё хочет покинуть команду Томаса Тухеля. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, у француза до сих пор нет намерения продлевать свой контракт, который истекает через год.

На Павара в данный момент есть три претендента: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Ранее ходили слухи о том, что фаворитом на игрока являются «горожане», которые могут обменять своего защитника Кайла Уокера на Бенжамена с доплатой.

«Бавария» открыта к продаже Павара, так как не хочет терять его через год бесплатно. Боссы мюнхенского клуба пока не получали конкретных предложений по трансферу француза.