Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Названы сроки восстановления Азмуна

27 Июля 2023 • 13:31 Комментировать

Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун получил травму во время предсезонного сбора. О сроках восстановления футболиста рассказал его агент Арманд Дурн.

«Восстановление займет примерно от трех до пяти недель. Поглядим, как пойдет, в ближайшие дни у нас будет больше информации», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

Сердар перешел в «Байер» из «Зенита» в январе прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года.

В сезоне-2022/2023 нападающий поучаствовал в 23 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
13:31 · Германия. Бундеслига
Названы сроки восстановления Азмуна
13:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» показала новую гостевую форму фото
13:09 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Интер» провели очередные переговоры по Зоммеру
13:00 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа не перейдёт в «Баварию» по двум причинам
10:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выбирает между де Хеа и ещё семью вратарями
09:36 · Германия. Бундеслига
Упамекано ответил на вопрос о будущем в «Баварии»
08:25 · Германия. Бундеслига
Тухель высказался о поражении от «Манчестер Сити»
08:19 · Германия. Бундеслига
В дортмундской «Боруссии» выбрали нового капитана
07:54 · Германия. Бундеслига
Мусиала рассказал, что нужно улучшить «Баварии»
26 Июля
21:45 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Вердер» - супервариант для Тикнизяна, надо ехать моментально»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «В атаке Тикнизян гораздо сильнее, чем в обороне» 1
17:14 · Германия. Бундеслига
Баумгартль присоединился к «Шальке» официально
17:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я бы отдала Тикнизяна «Вердеру»
17:05 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» подписал голкипера «Герты» официально
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Вердер» отреагировал на новость об интересе к Тикнизяну
Все новости
Рекомендуем