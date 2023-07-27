Названы сроки восстановления Азмуна

Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун получил травму во время предсезонного сбора. О сроках восстановления футболиста рассказал его агент Арманд Дурн.

«Восстановление займет примерно от трех до пяти недель. Поглядим, как пойдет, в ближайшие дни у нас будет больше информации», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

Сердар перешел в «Байер» из «Зенита» в январе прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года.

В сезоне-2022/2023 нападающий поучаствовал в 23 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.