Мюнхенская «Бавария» провела презентацию новой гостевой формы команды. Игровая экипировка команды изготовлена в черном цвете со вставками зеленого и фиолетового цветов. Техническим спонсором немецкого клуба является компания Adidas.

Напомним, что в минувшем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии. Подопечные Томаса Тухеля завоевали золотые награды в 11-й раз подряд.

В последнем товарищеском поединке «Бавария» потерпела поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Следующий спарринг мюнхенский коллектив проведет против японского «Кавасаки Фронтале» 29 июля.