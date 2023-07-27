«Бавария» и «Интер» провели очередные переговоры по Зоммеру

Мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер» вчера провели очередные переговоры по трансферу голкипера Янна Зоммера, который ранее уже согласовал личные условия с «нерадзурри». Напомним, 34-летний швейцарец остаётся приоритетной целью итальянской команды на замену Андре Онана, который отправился в «Манчестер Юнайтед».

По информации от Bild, по итогам переговоров «Интер» выразил надежду на то, что «Бавария» в ближайшие дни найдёт Зоммеру замену и позволит Янну покинуть команду. Напомним, за футболиста должны заплатить сумму компенсации в размере 4 миллионов евро.

Зоммер не хочет сидеть на скамейке после возвращения Мануэля Нойера, поэтому принял решение покинуть Мюнхен спустя полгода после трансфера.