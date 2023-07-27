«Бавария» выбирает между де Хеа и ещё семью вратарями

Мюнхенская «Бавария» подыскивает нового голкипера, который станет сменщиком первого номера команды Мануэля Нойера.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк, в сфере интересов немецкого гранда находятся сразу восемь голкиперов. Мюнхенский гранд выбирает между Давидом де Хеа, Яссином Боно, Георгием Мамардашвили, Войцехом Щесны, Давидом Райя, Робертом Санчесом, Домиником Котарски и Камилем Грабарой.

Ранее стало известно, что «Бавария» отдала в аренду Александра Нюбеля. Также к уходу из мюнхенского гранда близок швейцарский вратарь Янн Зоммер.