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Упамекано ответил на вопрос о будущем в «Баварии»

27 Июля 2023 • 09:36 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано высказался относительно своего будущего в немецком гранде.

«Уход из «Баварии»? Я ни на секунду не задумываюсь об этом. Хочу продолжать бороться за место в стартовом составе команды», - передает слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

24-летний защитник выступает за «Баварию» с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Трансферный ценник француза – 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дайо провел в Бундеслиге 29 матчей и сделал голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано
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