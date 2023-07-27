Тухель высказался о поражении от «Манчестер Сити»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался относительно поражения от «Манчестер Сити» в товарищеской встрече. Чемпион Германии уступил со счетом 1:2.

«Я доволен этим поединком. Мы провели мало тренировок перед этой встречей. Учитывая разницу во времени, можно сказать, что результат не так уж плох. Мы имели возможности забить еще. «Бавария» смогла сравнять счет, но не удержала его. Мы продолжим работать и прогрессировать как команда. Победы еще впереди», - передает слова специалиста Lequipe.

Следующий товарищеский матч мюнхенская команда проведет против японского клуба «Кавасаки». Игра пройдет 29 июля.