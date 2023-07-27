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Чемпионат Германии. Бундеслига

В дортмундской «Боруссии» выбрали нового капитана

27 Июля 2023 • 08:19 Комментировать

В дортмундской «Боруссии» прошли выборы капитана команды после того, как от повязки отказался вингер Марко Ройс. Как информирует пресс-служба клуба, новым капитаном «шмелей» стал хавбек Эмре Джан.

29-летний футболист выступает за дортмундский коллектив с 2020 года. В активе Эмре 121 матч за команду из Дортмунда на официальном уровне.

Напомним, что Ройс отказался от капитанской повязки после неудачной развязки прошлого сезона чемпионата Германии. Команда имела все шансы стать чемпионом страны, однако упустила золотые медали из-за осечки в последнем туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эмре Джан
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