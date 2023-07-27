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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала рассказал, что нужно улучшить «Баварии»

27 Июля 2023 • 07:54 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о товарищеском матче против «Манчестер Сити». Встреча завершилась поражением немецкого гранда со счетом 1:2.

«Это наш первый предсезонный матч. Мы показали неплохой футбол, хотя есть вещи, которые нам нужно улучшить. Нам нельзя было упускать свои голевые шансы. Будем работать над реализацией во время тренировок. Нужно отработать точность при завершении атакующих действий», - передает слова нападающего пресс-служба клуба.

Следующий спарринг «Бавария» сыграет против японского клуба «Кавасаки». Встреча пройдет 29 июля и начнется в 13:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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