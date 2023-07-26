27-летний немецкий игрок центра обороны Тимо Баумгартль вернулся на родину и стал игроком «Шальке». О переходе футболиста свободным агентом рапортует пресс-служба клуба из Гельзенкирхена, что в минувшем сезоне покинул Бундеслигу.

ПСВ защитник принадлежал с 2019 года, последние два года карьеры он выступал в Германии за столичный «Унион». До этого воспитанник «Штутгарта» продолжительное время выступал за родной клуб, взрослую профессиональную карьеру он начал в 2014 году.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Шальке» занял 17-е место в Бундеслиге и покинул элитный немецкий дивизион.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка «Шальке» в 3 млн евро.