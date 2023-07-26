Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Баумгартль присоединился к «Шальке» официально

26 Июля 2023 • 17:14 Комментировать

27-летний немецкий игрок центра обороны Тимо Баумгартль вернулся на родину и стал игроком «Шальке». О переходе футболиста свободным агентом рапортует пресс-служба клуба из Гельзенкирхена, что в минувшем сезоне покинул Бундеслигу.

ПСВ защитник принадлежал с 2019 года, последние два года карьеры он выступал в Германии за столичный «Унион». До этого воспитанник «Штутгарта» продолжительное время выступал за родной клуб, взрослую профессиональную карьеру он начал в 2014 году.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Шальке» занял 17-е место в Бундеслиге и покинул элитный немецкий дивизион.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка «Шальке» в 3 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Шальке 04 трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Тимо Баумгартль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
17:14 · Германия. Бундеслига
Баумгартль присоединился к «Шальке» официально
17:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я бы отдала Тикнизяна «Вердеру»
17:05 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» подписал голкипера «Герты» официально
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Вердер» отреагировал на новость об интересе к Тикнизяну
12:50 · Англия. Премьер-лига
Президент «Баварии» высказался о трансфере Кейна
11:56 · Англия. Премьер-лига
Райя не подходит под требования Тухеля на роль вратаря «Баварии»
11:51 · Германия. Бундеслига
Де Хеа находится в шорт-листе «Баварии»
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» покупает нового вратаря за 45 млн евро
10:33 · Германия. Бундеслига
Агент Мане обсудит трансфер игрока в клуб Роналду
09:50 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет подписать полузащитника «Реала»
00:59 · Германия. Бундеслига
Киммих рассматривает возможность ухода из «Баварии» в 2024 году слухи
00:01 · Англия. Премьер-лига
Тель отказался менять «Баварию» на клуб АПЛ
25 Июля
23:08 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему затягивается трансфер Гвардиола в «Манчестер Сити»
22:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» поддерживает постоянный контакт с Хаби Алонсо
22:33 · Германия. Бундеслига
«Вильярреал» объявил о подписании Сорлота официально
Все новости
Рекомендуем