31-летний немецкий голкипер Александр Шволов продолжит карьеру в одном из клубов с вершины турнирной таблицы Бундеслиги – берлинском «Унионе». О подписании игрока свободным агентом сообщает пресс-служба его нового берлинского клуба.

Минувший сезон вратарь провёл в «Шальке», который, как и «Герта», покинул Бундеслигу. «Герте» голкипер принадлежал с 2020 года – тогда он перебрался в столичную команду из «Фрайбурга», стоимость сделки составила 7 млн евро.

Напомним, что «Унион» в минувшем сезоне чемпионата Германии финишировал на четвёртом месте и сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов УЕФА.