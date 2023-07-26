Де Хеа находится в шорт-листе «Баварии»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа попал на радар мюнхенской «Баварии», которая сейчас активно ищет нового вратаря на роль сменщика Мануэля Нойера. По информации от журналиста Тоби Альтшуля, испанец является серьёзным вариантом для руководства «красной машины».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ранее отказался продлевать контракт с де Хеа и отпустил голкипера на правах свободного агента. Давид в данный момент продолжает искать себе новую команду.

Ранее «Бавария» рассматривала на роль второго номера Георгия Мамардашвили из «Валенсии», но «летучие мыши» попросили за грузина слишком много денег, чем отпугнули «летучих мышей».