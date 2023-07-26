Агент Мане обсудит трансфер игрока в клуб Роналду

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане продолжает оставаться трансферной целью саудовского «Аль-Насра». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно источнику, агент 31-летнего футболиста в ближайшие дни проведет встречу с представителями саудовского клуба, чтобы осудить детали сделки. Ранее в прессе сообщалось о том, что «Аль-Наср» готов предложить за сенегальца порядка 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Садио поучаствовал в 38 поединках за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.