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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» хочет подписать полузащитника «Реала»

26 Июля 2023 • 09:50 Комментировать

Испанский полузащитник Серхио Аррибас, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может перебраться в немецкую Бундеслигу. Заинтересованность в его трансфере проявляет леверкузенский «Байер», рапортует Relevo.

Наставник «фармацевтов» Хаби Алонсо находится в отличных отношениях с руководством «королевского» клуба. Этот момент может упростить подписание 21-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Аррибас принял участие в четырех поединках за мадридский коллектив и отметился одним забитым мячом. За молодежную команду полузащитник провел 36 матчей, записав на свой счет 20 забитых мячей и семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023 Байер Серхио Аррибас
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