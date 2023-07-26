«Байер» хочет подписать полузащитника «Реала»

Испанский полузащитник Серхио Аррибас, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может перебраться в немецкую Бундеслигу. Заинтересованность в его трансфере проявляет леверкузенский «Байер», рапортует Relevo.

Наставник «фармацевтов» Хаби Алонсо находится в отличных отношениях с руководством «королевского» клуба. Этот момент может упростить подписание 21-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Аррибас принял участие в четырех поединках за мадридский коллектив и отметился одним забитым мячом. За молодежную команду полузащитник провел 36 матчей, записав на свой счет 20 забитых мячей и семь голевых передач.