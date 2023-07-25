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«Реал» поддерживает постоянный контакт с Хаби Алонсо

25 Июля 2023 • 22:47 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может стать сменщиком Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

Нынешний наставник «сливочных» покинет свой пост по окончании предстоящего сезона, чтобы возглавить сборную Бразилии. Одним из потенциальных преемников итальянца давно считается Алонсо, чей договор с «Байером» истекает как раз в июне 2024 года. Согласно сведениям Relevo, «Реал» продолжает поддерживать постоянный контакт с 41-летним испанцем. В мадридском клубе считают знаменитого экс-хавбека оптимальной кандидатурой на замену Анчелотти.

Хаби Алонсо работает в «Байере» с октября прошлого года. Ранее он возглавлял дубль «Реал Сосьедада» и молодёжный состав мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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