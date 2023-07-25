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«Вильярреал» объявил о подписании Сорлота официально

25 Июля 2023 • 22:33 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Нападающий Александр Сорлот перебрался в «Вильярреал».

Норвежский футболист официально подписал контракт с «жёлтой субмариной», о чём сообщает пресс-служба испанского клуба. Срок действия контракта 27-летнего форварда не разглашается. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся «Вильярреалу» в 10 млн евро с учётом бонусных надбавок.

Александр Сорлот ранее принадлежал немецкому «РБ Лейпцигу». Два предыдущих сезона игрок провёл в аренде в «Реал Сосьедаде», в составе которого отметился 24 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 90 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Реал Сосьедад РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Александр Сорлот
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
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