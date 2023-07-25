Нападающий Александр Сорлот перебрался в «Вильярреал».

Норвежский футболист официально подписал контракт с «жёлтой субмариной», о чём сообщает пресс-служба испанского клуба. Срок действия контракта 27-летнего форварда не разглашается. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся «Вильярреалу» в 10 млн евро с учётом бонусных надбавок.

Александр Сорлот ранее принадлежал немецкому «РБ Лейпцигу». Два предыдущих сезона игрок провёл в аренде в «Реал Сосьедаде», в составе которого отметился 24 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 90 матчах во всех турнирах.