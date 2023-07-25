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Вратарь «Баварии» Нюбель перешёл на правах аренды в «Штутгарт» официально

25 Июля 2023 • 16:08 Комментировать
Штутгарт
...
Бохум
19.08 16:30

«Штутгарт» объявил о подписании вратаря «Баварии» Александра Нюбеля на правах аренды.

26-летний футболист будет выступать за «Штутгарт» до конца сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что за аренду Нюбеля «Штутгарт» заплатит 1 миллион евро. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, соглашение не включает в себя возможность последующего выкупа футболиста.  

Напомним, минувший сезон Нюбель провёл в составе французского «Монако». Вратарь принял участие в 38 матчах Лиги 1, пропустил 58 голов и в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает немецкого футболиста в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Александр Нюбель трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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