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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих назвал свой клуб на новый сезон

25 Июля 2023 • 13:00 Комментировать

Полузащитник Йозуа Киммих остается в мюнхенской «Баварии», несмотря на слухи о возможном уходе. Об этом футболист рассказал в беседе с немецкими журналистами.

«Уверен на 100%, что останусь в «Баварии» на следующий сезон. У меня нет других вариантов», - передает слова футболиста Bayern & Germany.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 28-летнему полузащитнику со стороны каталонской «Барселоны».

Киммих защищает цвета «Баварии» с 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Йозуа оценивается в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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